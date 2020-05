Am Samstag geriet in Nellingen ein Wohnwagen in Brand. Wie die Polizei mitteilt, testeten gegen 18.15 Uhr die Besitzer des Wohnwagens in der Straße Kegelplatz die Gasheizung.

Wohnwagen-Brand in Nellingen: Gasheizung defekt

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Heizung fing der Wohnwagen an zu brennen. Die Besitzer bemerkten den Brand schnell und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. So verhinderten sie einen größeren Schaden.