In einem Mehrfamilienhaus in der Göppinger Heubachstraße soll es am Samstagabend gegen 23 Uhr gebrannt haben. Das teilte die Süddeutsche Mediengesellschaft (SDMG) am Samstag mit. Die Polizei konnte keine Auskunft zum Vorfall geben, da alle Sprecher aufgrund einer Vermisstensuche beschäftigt waren.

Die Feuerwehr Göppingen, die laut SDMG mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt war, fand nach dem Öffnen der Wohnungstür eine Verrauchte Wohnung vor. In der Wohnung wurden der Mieter und seine kleine Tochter vorgefunden und aus dem giftigen Brandrauch gerettet. In der Küche fanden die Einsatzkräfte den Grund des Rauchs. Essen auf dem Herd wurde vergessen. Der Rettungsdienst untersuchte die beiden Personen. Beide konnten, nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, wieder zurück.