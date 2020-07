Schnell gelöscht hat die Feuerwehr am Dienstagabend den Brand an einem Gartenhaus in einem Schrebergarten zwischen Jebenhausen und Faurndau (Kreis Göppingen). Den Brand hatte ein Feuerwehrangehöriger beim Vorbeifahren entdeckt.

Brand in Göppingen: Feuerwehr mit elf Mann im Einsatz

Die Feuerwehr war mit insgesamt elf Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden liegt mit 250 Euro im niedrigen Bereich, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.