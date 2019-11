Am Donnerstag um 22 Uhr ist in einem Wohnhaus in der Schlater Straße in Göppingen-Holzheim ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eine Person durch Rauchgas lebensgefährlich verletzt worden, sagte die Polizei auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE.

Bei der verletzten Person handelt es sich um den 61-jährigen Wohnungsinhaber. Dieser sei bewusstlos vor der Wohnungstür im siebten Stock aufgefunden worden und ein Krankenhaus gebracht worden. Einer 79-jährigen Bewohnerin war die Aufregung zu viel. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Katzen sterben in den Flammen

Als Brandherd konnte die Küche der Wohnung identifiziert werden. Genaueres zur Ursache sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminaltechnik, so ein Sprecher der Polizei.

Der Verletzte habe sich zur Zeit des Brandausbruchs allein, mit zwei Katzen, in der Wohnung befunden. Die Tiere seien später tot aufgefunden worden. Die Ehefrau des Wohnungsbesitzers sei am Donnerstag in einer Klinik gewesen und deshalb nicht zu Hause.

Den Sachschaden schätzt dir Polizei auf 80.000 Euro. Die anderen Stockwerke des Mehrfamilienhauses in Göppingen sind nach ausreichendem Lüften weiterhin bewohnbar, die Wohnung im 7. Stock ist nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohner des Hochhauses konnten nach Abschluss der Maßnahmen gegen 0.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Bewohner auf der Brandetage mussten sich über Nacht eine andere Unterkunft suchen.