In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Kleingartenanlage Längental bei Geislingen eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass sowohl die Hütte, als auch deren Inventar vollständig Raub der Flammen wurden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Möglicherweise handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Verdächtiges rund um die Kleingartenanlage wahrgenommen hat, soll sich unter Telefon (07331) 93270 auf dem Revier in Geislingen melden.