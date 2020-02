Am Sonntag geriet nahe des Alten Zolls in Geislingen eine Plane am Bauzaun in Brand. Offenbar hat eine Fußgängerin das Feuer verursacht: Zeugen haben laut Polizei gegen 13.45 Uhr eine junge Frau dabei beobachtet, wie sie in der Schubartstraße mit dem Feuerzeug etwas angezündet hat. Sie soll in Begleitung eines jungen Mannes gewesen sein. Die Polizei – Hinweise per Telefon an (07331) 932 70 – sucht nun nach den Tatverdächtigen.

Brand am Alten Zoll: Beschreibung der Tatverdächtigen

nach Schätzung der Zeugen 18 Jahre alte Frau, etwa 1,70 Meter groß, lange schwarze Haare, mit schwarzer Jacke mit Kapuze bekleidet

ihre Begleitung: etwa 18 Jahre alter, 1,90 Meter großer Mann, rasierte blonde Haare, weiß-blaue Jacke

Feuerwehr in Geislingen Einsatzkräfte löschen brennende Plane beim Alten Zoll Geislingen

Zeugen hatten den Brand einer Holzhütte gemeldet, wie die Polizei gegenüber der GZ berichtet. Die Feuerwehr Geislingen rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und fand die Reste der größtenteils bereits abgebrannten Plane vor. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Das Feuer war zwar nah an dem denkmalgeschützten Haus, das derzeit saniert wird, entzündet worden. Eine Gefahr für ein angrenzendes Gebäude bestand jedoch laut Polizei zu keiner Zeit.