In der Werkstraße ist am Sonntag gegen 23.20 Uhr ein BMW in Brand geraten. Der 28-jährige Fahrer verließ sein Auto noch rechtzeitig.

Laut Polizei war der 28-Jährige mit seinem BMW auf der Werkstraße unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Längentalstraße bemerkte, dass Rauch aus dem Armaturenbrett drang. Er stellte sein Auto am Straßenrand ab.

Feuerwehr löscht Brand

Kaum hatte er es verlassen, schlugen ihm Flammen entgegen, berichtet Feuerwehrkommandant Jörg Wagner. Die ersten Feuerwehrleute trafen sechs Minuten später in der Werkstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein Vollbrand entwickelt. Die Geislinger Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Sachschaden in Höhe von 5000 Euro

Die Polizei berichtet, dass zwei Mülleimer wegen der starken Hitzeentwicklung schmolzen. Auslöser für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Die Polizei war mit einer Streife vor Ort, die Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen.

