Am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr bemerkte ein Passant, dass aus den Lüftungsschlitzen einer Dixi-Toilette in Eislingen Rauch quoll. Unbekannte hatten das Toilettenpapier in der Kabine angezündet. Der Mann löschte das Feuer und verständigte die Polizei. Das Toilettenhäuschen, das an der Ziegelbachklinge aufgestellt ist, wurde durch die Flammen leicht beschädigt. Das Polizeirevier Eislingen bittet Zeugen, sich unter Tel. (07161) 8510 zu melden.