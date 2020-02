Wie die Polizei mitteilte, ging die Brandmeldung gegen 23:45 Uhr ein: Eine Schreinerei im Industriegebiet in Donzdorf stand in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Betrieb bereits in Vollbrand. Die Rettungskräfte verhinderten jedoch ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der entstandene Schaden liege ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag

Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren die Feuerwehren aus Donzdorf, Süßen, Geislingen und Salach mit über 90 Mann, der Rettungsdienst mit 12 Mann und das THW mit 2 Fachberatern im Einsatz.

Bereits im Januar hatte es in Donzdorf einen Großbrand gegeben: Ein Kuhstall brannte komplett nieder.