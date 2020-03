Großbrände im Donzdorfer Stadtgebiet halten seit einiger Zeit die Feuerwehren in Atem. In weniger als 15 Monaten brachen in Donzdorf, Winzingen und Reichenbach u.R. fünf Gebäudebrände aus – soviel wie sonst in mehreren Jahren nicht, stellt der Winzinger Ortsvorsteher Manfred Stadtmüller am D...