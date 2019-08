In Eislingen brannten am Montagabend zwei Container in der Talstraße. Wie die Polizei berichtet, rückten die Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr. Bislang ist unklar, was das Feuer im ersten Container ausgelöst hatte. Die Flammen schlugen auf einen weiteren Container über, ein dritter wurde angekokelt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei schätzt, dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Wer der Polizei Hinweise geben kann, sich an das Revier in Eislingen wenden, Telefon (07161) 85 10.