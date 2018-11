Böller in Automat geworfen

Eislingen / SWP

Jugendliche haben einen Böller in einen Kaugummiautomat in der Ebertstraße geworfen. Sie richteten einen Sachschaden von etwa 100 Euro an.

Zeugen beobachteten die Jungs, die den Automat gegen 23.30 Uhr beschädigten. Schon gut drei Stunden vorher waren sie wegen eines Böllers aufgefallen, berichtet die Polizei. Sie ermittelt jetzt und sucht die Burschen, denen eine Strafanzeige droht.