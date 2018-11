Mühlhausen BMW steht in Flammen

BMW steht in Flammen

Mühlhausen / SWP

Ein BMW ist in der Nacht zum Dienstag bei Mühlhausen wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein 56-Jähriger war kurz vor Mitternacht mit seinem BMW auf der A8 in Richtung Karlsruhe gefahren. Wie die Polizei berichtet, stoppte der Mann seine Fahrt bei der Anschlussstelle Mühlhausen und verließ das Fahrzeug. Der BMW fing Feuer und stand kurze Zeit später lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Hitze der Flammen beschädigten auch den Straßenbelag. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, ist bislang noch unklar. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe war wegen der Löscharbeiten bis 2 Uhr nachts gesperrt.