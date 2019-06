Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Ein Streit in Wäschenbeuren endete in einer blutigen Schlägerei. Das berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Drei Männer zwischen 25 und 26 Jahren stritten sich gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße. Sie waren teilweise stark alkoholisiert, wie die Polizei weiter berichtet.

26-Jähriger tritt sein Opfer mit Füßen

Die ersten Ermittlungen haben gezeigt, dass ein 26-Jähriger seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit den Füßen getreten haben soll. Er erlitt leichte Verletzungen. Der andere 26-Jährige hat von der Auseinandersetzung schwere Verletzungen davon getragen. Unklar ist aber laut Polizei bislang, wie ihm diese zugefügt worden sind. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus.

Männer bedrohen sich mit Axt und Messer

Die Männer stehen auch im Verdacht, dass sie sich gegenseitig mit einem Messer und einer Axt bedroht haben.

Wer der Hinweise geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei in Göppingen wenden, Telefon (07161) 63 23 60. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

