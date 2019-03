Kreis Göppingen Bilanz der Polizei zu den Feiern zur Weiberfasnet

Kreis Göppingen / swp

Der gombige Donnerstag verlief nach einer ersten Einschätzung der Polizei überwiegend ruhig, teilt diese am Freitagmorgen mit.

In Geislingen ging auf einer Veranstaltung ein Betrunkener auf eine Bekannte los. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen. Der hatte fast zwei Promille intus. Die Veranstaltungen in Donzdorf gingen ruhig über die Bühne. Jedoch musste der Rettungsdienst kurz vor 2 Uhr einem Jugendlichen helfen, dem es nicht gut ging. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.

60 Fahrzeuge kontrolliert

An einer Kontrollstelle in Wäschenbeuren kontrollierte die Polizei zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr 60 Fahrzeuge. Die Promillewerte hielten sich hier alle im Rahmen des Erlaubten, teilt die Polizei mit. Das war bei einem Autofahrer ganz anders, der kurz vor 23 Uhr auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe fuhr. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass der Wagen in Schlangenlinien fuhr. In Sorge um die Sicherheit verständigte der Zeuge die Polizei. Der 21-Jährige am Steuer war stark betrunken, stellten die gerufenen Beamten fest. Das lässt zumindest das Ergebnis des Alkoholtests vermuten: rund zwei Promille. Der junge Fahrer musste mit zur Blutprobe. Seinen Führerschein ist er erst mal los, eine Anzeige kommt auf ihn zu.

Die übrigen Veranstaltungen im Landkreis verliefen weitgehend ohne besondere Vorkommnisse, meldet die Polizei.