Bad Ditzenbach Biker stürzt und erleidet Verletzung am Bein

Biker stürzt und erleidet Verletzung am Bein

Bad Ditzenbach / SWP

Ein 19-Jähriger ist am Sonntag bei einem Motorradunfall bei Bad Ditzenbach am Bein verletzt worden. Er kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige auf seiner Yamaha um kurz vor 15 Uhr von Bad Ditzenbach in Richtung Aufhausen gefahren. Er stürzte in einer Kurve. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nicht beteiligt. Ein Zeuge kümmerte sich um den Motorradfahrer, sicherte die Unfallstelle ab und rief die Rettungskräfte. Warum der 19-Jährige stürzte, muss die Polizei nun ermitteln. Der Rettungsdienst brachte den Biker in eine Klinik.

Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.