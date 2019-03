Donzdorf / SWP

Schnell gelöscht hatten Zeugen am Samstag einen Brand in einer Kleingartenanlage in Donzdorf. Gegen 18.45 Uhr waren mehrere Menschen in einer Hütte. Daneben war die Biergarnitur, die plötzlich in Flammen stand. Die Zeugen bemerkten das Feuer und löschten es mit einem Feuerlöscher.

Die Polizei, Tel. (07161) 632360, schätzt den Schaden auf wenige hundert Euro. Sie hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.