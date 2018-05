Göppingen / SWP

in betrunkener 52-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr Bauzäune an der Baustelle am Göppinger Bahnhof umgeworfen. Kurz vor Mitternacht war der Mann im Bahnhofsbereich schon einmal aufgefallen. Der aggressive Mann konnte am Überweg zur Jahnstraße von der Polizeistreife angetroffen werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste er in eine Spezialklinik gebracht werden.