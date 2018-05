Eislingen Betrunkener will bei Rot losfahren

Eislingen / SWP

Eislingen. Wirres Verhalten an einer roten Ampel hat einen 52-jährigen betrunkenen Autofahrer den Führerschein gekostet. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann am Samstagmorgen gegen 0.20 Uhr in zweiter Position an einer Ampel in der Stuttgarter Straße in Eislingen und fuhr los, obwohl er und der Vordermann noch Rot hatten. Dabei prallte der 52-Jährige leicht gegen den Wagen vor ihm. Er fuhr dann weiter, als sie wieder Grün hatten. Der Touchierte verständigte die Polizei. Die traf den 52-Jähringen zuhause an. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und musste mit zur Blutprobe. Wie sich herausstellte, entstand bei dem Zusammenstoß kein Schaden. Den 52-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.