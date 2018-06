Donzdorf Betrunkener rast durch Polizeikontrolle

Donzdorf / SWP

Ein Betrunkener liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei: In der Nacht auf Samstag unternahm die Polizei Verkehrskontrollen im Bereich Donzdorf. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer sollte in Grünbach angehalten und kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhaltezeichen, brach durch die Kontrollstelle und flüchtete auf der B 466 in Richtung Donzdorf. Beim Kreisverkehr am Steinernen Kreuz verlor er allerdings die Kontrolle und schanzte über den Kreisverkehr gegen einen Hauswand. Fahrer und 37-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Schäden an Audi, Kreisverkehr und Gebäude summieren sich auf gut 20.000 Euro. Es stellte sich heraus: Der Fahrer hatte Alkohol konsumiert und war nach ersten Erkenntnissen der Polizei absolut fahruntauglich. Er ist nun seinen Führerschein los und sieht einem Strafverfahren sowie erheblichen zivilrechtlichen Forderungen entgegen.