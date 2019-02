Göppingen Betrunkener randaliert in einer Bank

Betrunkener randaliert in einer Bank

Göppingen / swp

Die Polizei hat am Freitag in einer Bank in Göppingen einen aggressiven Betrunkenen festgenommen.

Eine Streife des Polizeireviers Göppingen wurde am Freitag gegen 18 Uhr wegen eines Betrunkenen in eine Bank in der Stadt gerufen.

Der Mann führte sich nach Angaben der Polizei dort derart auf, dass er von den Angestellten ein Hausverbot ausgesprochen bekam.

Als die Streife zur Bank kam, urinierte der Mann gerade an das Gebäude. Darauf angesprochen reagierte er sofort aggressiv und wollte auf die Beamten losgehen. Als ein Platzverweis ausgesprochen wurde, schlug er nach einem Polizisten.

Bei der Festnahme versuchte er dann weiter zu schlagen und zu flüchten. Dem 24-jährigen droht nun eine Anzeige wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung.