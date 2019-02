Polizei Betrunkener rammt Frau

Geislingen / SWP

Ein 35-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstag in Geislingen eine 61-Jährige übersehen.

Ein 35-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstagvormittag eine Frau übersehen – sie wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die 61-Jährige hatte ihren Toyota im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Steingrubestraße vorschriftsmäßig abgestellt und war gerade dabei, die Heckklappe zu öffnen, als der 35-Jährige nahezu ungebremst in das Heck prallte. Die Frau, die zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde, zog sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen, dass er betrunken war; er musste seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf gut 2000 Euro.