Unfall Betrunkener Radfahrer stürzt

Eislingen / SWP

Nicht ohne Folgen blieb in Eislingen eine Trunkenheitsfahrt mit dem Rad am Samstag. Ein 47-Jähriger war um 17 Uhr auf der Talstraße unterwegs und stürzte an der Einmündung zur Hauptstraße. Er zog sich leichte Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Der Mann wurde in der Klinik versorgt. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Denn während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radlers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über einem Promille, berichtet die Polizei. Es entstand auch ein geringer Unfallschaden.