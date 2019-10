Ein 21-Jähriger hat am Samstag in Laichingen laut Polizei vier Autos demoliert. Anwohner entdeckten den Mann, der gegen 1.50 Uhr jeweils einen Außenspiegel an den Fahrzeugen abschlug.

Beamte beschimpft

Eine Streife des Polizeireviers Ehingen griff den deutlich alkoholisierten Mann auf. Weil er äußerst aggressiv reagierte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Da der Mann die Polizisten beschimpfte, wird er nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung angezeigt.

