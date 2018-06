Bad Ditzenbach / SWP

Ein 45-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Renault in Schlangenlinien auf der B466 von Bad Ditzenbach in Richtung Mühlhausen gefahren.

Ein Zeuge hatte sich gegen 22 Uhr bei der Polizei gemeldet, wie diese berichtet. Eine Streife hielt den 45-Jährigen in Gruibingen an. Der Renault-Fahrer war stark betrunken und musste deswegen zur Blutprobe. Seinen Führerschein ist er jetzt los.