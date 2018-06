Lonsee Betrunkener fährt Schlangenlinien

Lonsee / Swp

Ein 49-Jähriger hat am Freitag seinen Führerschein verloren, weil er erst betrunken mit dem Auto fuhr und dann auf einem Parkplatz hinterm Steuer schlief. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 17 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der B 10 von Geislingen in Richtung Ulm. Auf einem Parkplatz neben der B 10 bei Lonsee trafen die Beamten den 49 Jahre alten Fahrer dann schlafend auf dem Fahrersitz an. Ein Atem-Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis weit über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Ein Arzt entnahm dem Mann daher eine Blutprobe. Neben dem Führerscheinentzug für eine lange Zeit erwartet den Mann eine Anzeige.