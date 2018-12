Göppingen Betrunkener 48-Jähriger kracht in Fahrschulauto

Betrunkener 48-Jähriger kracht in Fahrschulauto

Göppingen / swp

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwoch ein Mann in Göppingen. Der raste betrunken in ein Fahrschulauto.

Weil die Ampel rot zeigte, stoppte eine 17-Jährige gegen 12.45 Uhr ihr Fahrschulauto auf der Stuttgarter Straße in Göppingen. Ein 48-Jähriger bemerkte dies nicht. Er knallte mit seinem VW in das Heck des Wagens.

Der Verursacher hatte offenbar Alkohol getrunken, teilt die Polizei mit. Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Betrunkene und die Fahrschülerin blieben unverletzt. Ihr Fahrlehrer erlitt leichte Blessuren. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 2.500 Euro. Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Seinen Führerschein ist er erstmal los, wie die Polizei mitteilt.