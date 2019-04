Eine nicht ansprechbare Frau in einem Pkw haben Passanten am Freitag kurz nach Mitternacht am Jürgen-Klinsmann-Weg nahe des SC Stadions entdeckt. Das Auto war wohl gegen eine Böschung gerollt. Und die 28 Jahre alte Frau hinterm Steuer reagierte nicht auf die Ansprache der Fußgänger. Die besorgten Passanten meldeten den Vorfall. Als die Beamten des Polizeireviers Geislingen eintrafen, hatte sich die Frau von ihrer Ohnmacht erholt.

Wie sich herausstellte, wollte die Frau offensichtlich mit dem Pkw wegfahren, rollte dabei aber rückwärts gegen die Böschung. Auf Grund ihrer Alkoholisierung schlief sie dann augenblicklich im Auto ein. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.