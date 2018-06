Uhingen / SWP

Weil sie nach Polizeiangaben betrunken war, bemerkte eine 38-jährige Sangjong-Fahrerin am Mittwoch um 20.18 Uhr eine rote Ampel in Uhingen nicht. An der Kreuzung der Stuttgarter Straße/Kirchheimer Straße fuhr sie in die Kreuzung und kollidierte mit dem Kia einer 64-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 25 000 Euro. Ein Test bestätigte, dass sie Alkohol getrunken hatte, sie musste ihren Führerschein abgeben.