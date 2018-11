Unfall Betrunken in Gegenverkehr gekracht

Göppingen / SWP

Erst fuhr er in Schlangenlinien, dann krachte ein Betrunkener in Jebenhausen in den Gegenverkehr.

Zwei Verletzte sind die Folge eines Unfalls, nachdem ein Betrunkener in den Gegenverkehr gefahren war. Am Freitag gegen 22 Uhr fuhr ein 68-Jähriger auf der Boller Straße in Jebenhausen in Richtung Göppingen. Dort kam er auf die Gegenfahrspur, zwei Autos konnten noch ausweichen, mit einem dritten stieß er frontal zusammen. Dabei wurde der Mann eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr schwerverletzt befreit werden. Die 37-jährige Frau aus dem anderen Wagen wurde leicht verletzt. Da der Mann laut Zeugen bereits vor dem Unfall Schlangenlinien gefahren war und diverse Alkoholika in seinem Auto gefunden wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Sachschaden: rund 10.000 Euro.