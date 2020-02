Zwischen Heiningen und Bezgenriet ist am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Autofahrer verunglückt. Der 33-Jährige war links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Acker gefahren. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer, der allein unterwegs war, erlitt dabei schwere Verletzungen, teilt die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Da die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.