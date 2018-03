Eislingen / SWP

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 18 Uhr in Salach einen Mann, der offensichtlich betrunken war. Der stieg auf einen Roller und fuhr davon. Die Zeugin verständigte in Sorge um die Sicherheit die Polizei. Eine Streife traf den Zweiradfahrer zwischen Krummwälden und Ottenbach an. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 48-Jährige zu viel getrunken hatte. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Jetzt sieht er einer Strafanzeige entgegen.