Uhingen / SWP

Die Polizei stoppte am Montag in Uhingen gegen 22 Uhr in der Schorndorfer Straße einen VW, der in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Fahrers schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Ein Test erbrachte einen Wert von rund drei Promille. Der Mann hatte auch keinen Führerschein. Im Anschluss musste der Betrunkene noch Blut abgeben. Der 31-Jährige erhält Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.