Mit all ihren Tricks sind Betrüger am Mittwoch und Donnerstag im Kreis Göppingen gescheitert.

Die Betrüger hatten sich Senioren aus dem Telefonverzeichnis gesucht und angerufen. Einer 76-Jährigen wollten sie zur Mittagszeit weismachen, sie habe mehrere zehntausend Euro gewonnen. Um den Gewinn zu bekommen müsse sie aber erst Wertkarten für mehrere hundert Euro kaufen. Die Seniorin wurde deshalb misstrauisch. Sie beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

Auch drei weitere Senioren tappten nicht in die Falle

Eine Stunde später klingelte in Süßen das Telefon einer 67-Jährigen. Auch sie habe angeblich mehrere zehntausend Euro gewonnen und müsse erst mal tausend Euro bezahlen. Auch diese Seniorin war clever und legte auf. Kurz vor 16 Uhr erhielt ein 68-Jähriger in Geislingen den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Gerichts. Er sprach von einer drohenden Pfändung und dass der Angerufene diese mit einer Geldzahlung abwenden könne. Doch auch dieser Senior war sich schnell im Klaren, dass nur ein Betrüger am anderen Ende der Leitung sein konnte. Er legte auf und meldete den Anruf der Polizei.