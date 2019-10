Ein Alltagsgegenstand, der gefährlich werden kann: Das Telefon. Es häufen sich die Fälle, in denen angebliche Polizisten die Menschen warnen wollen. Sie rufen an und erklären, dass das Geld des Angerufenen nicht mehr sicher ist. Sie fordern die Menschen auf, Geld von der Bank abzuheben und es vor die eigene Haustür zu legen. Für die eigene Sicherheit. Gutgläubige Menschen, insbesondere Senioren, durchschauen die Masche nicht auf Anhieb und legen ihr Geld oder ihre Wertgegenstände vor die Türe. Kurze Zeit später ist das Geld jedoch weg: Sie sind Opfer eines Betruges geworden.

Fälle dieser Art sind in Ulm und in Göppingen vorgekommen. In Ulm wurden der Polizei über 30 Versuche gemeldet, zwei davon waren erfolgreich. In Göppingen gingen die Betrüger zwei mal leer aus, beim Versuch zwei Senioren zu betrügen.

Wie sie die Betrüger entlarven:

Die Polizei gibt Tipps, wie man die Echtheit eines solchen Anrufs überprüft und informiert, wer besonders betroffen ist.

Besonders gefährlich leben in diesem Fall Senioren, denn die Opfer werden meist gezielt gewählt. Entsprechend des Vornamens, welcher im Telefonbuch steht, können Rückschlüsse auf das Alter gezogen werden. Daher empfiehlt die Polizei den Vornamen im Telefonbuch nicht zu verwenden oder zu kürzen. Die Betroffenen sollten sich zudem im Klaren sein, dass die Polizei, sofern Sie zuvor keine Anzeige erstattet haben, am Telefon niemals Aussagen über Wertsachen oder Ihre finanziellen Verhältnisse verlangen wird. Falls Sie tatsächlich einen solchen Anruf erhalten sollten, sollten sie zuallererst einmal Ruhe bewahren und nicht auf die genannten Forderungen eingehen. Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein, um der Polizei später dienliche Hinweise zu geben. Rufen sie auf jeden Fall bei Ihrer Polizeidienststelle oder unter 110 an, um den Vorfall zu melden, dabei sollten Sie keinesfalls die Rückruftaste nutzen. Falls sie dennoch Opfer eines Betruges werden, melden Sie dies der Polizei und erstatten Sie Strafanzeige.

Das könnte dich auch interessieren: