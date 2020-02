Polizei und Versicherungen warnen nach dem Sturm „Sabine“ vor mobilen Handwerkertrupps, die offenbar die Notsituation von Immobilienbesitzern ausnutzen.

Die Masche der falschen Dachdecker und Zimmerleute: Sie locken die Hausbesitzer mit vermeintlichen Schnäppchenpreisen und kommen schon am nächsten Tag mitsamt Gerüst und Material zur Reparatur. Auf diese Art haben die Verbraucher jedoch kaum Zeit, das Geschäft zu hinterfragen oder eventuell vom Vertrag zurückzutreten. Anschließend machen die Handwerker dann auf weitere angeblich schwerwiegende Mängel aufmerksam.

Gegen Vorkasse komplett das Dach abgedeckt

In einigen Fällen wurde mit dieser Begründung sogar das komplette Dach abgedeckt. Dies alles zu gesalzenen Preisen und vielfach gegen Vorauskasse in bar. Mitunter verschwinden die Monteure dann am nächsten Tag von der Baustelle. „Dann haben die Hausbesitzer viel Geld für nichts bezahlt“, warnt die R+V Versicherung.

Es wird empfohlen, lieber einen örtlichen Handwerksbetrieb zu beauftragen und vorab einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Auch Wohngebäudeversicherer sind teilweise bei der Vermittlung behilflich und verfügen über einen entsprechenden Service. Handwerker von der Liste können vorab mit Notmaßnahmen tätig werden, damit sich der Schaden nicht verschlimmert – etwa, wenn Löcher gegen Regen gesichert werden müssen.

Versicherung vermittelt professionelle Hilfe

Wer den Handwerker-Service der Versicherungen nutzt, muss zunächst nichts bezahlen, wenn der Schaden ordnungsgemäß gemeldet wurde. Die Betriebe rechnen später direkt mit dem Anbieter der Police ab. Dennoch wird geraten, den Schaden mit vielen digitalen Bildern zu dokumentieren.