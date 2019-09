Rund elf Telefonbetrüge wurden dem Polizeipräsidium Ulm am Dienstag in der Region gemeldet.

Gegen 11 Uhr klingelte bei einem 80-Jährigen aus Göppingen das Telefon. Ein Mann gab sich als Polizist aus und erzählte dem Senior von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Zwei Täter seien festgenommen worden, die die Daten des Seniors hätten und wüssten, dass er viel Geld besitze. Er solle unter der 110 zurückrufen. So wisse er, dass er mit der „echten“ Polizei spreche. Darauf fiel der Senior noch herein und rief zurück. Das tat er mit der Rückruffunktion, weshalb er wieder bei dem Betrüger landete. Irgendwann wurde der Senior skeptisch und legte auf. Vermutlich derselbe Betrüger scheiterte auch bei einer über 90 Jahre alten Frau aus Göppingen.

In Albershausen reagierte eine 84-Jährige richtig. Sie ließ die angebliche Enkelin, die Geld für eine Autoreparatur wollte, abblitzen. Auch in Uhingen scheiterte eine angebliche Enkelin bei einem 83-Jährigen. Die Betrügerin hatte einen fünfstelligen Betrag für den Kauf einer Wohnung gefordert. Ebenfalls in Uhingen versuchte ein falscher Polizist an Geld zu kommen. Der 80-jährige Angerufene handelte aber richtig und beendete das Gespräch frühzeitig. Eine 69-jährige Frau aus Gerstetten fiel nicht auf die vermeintliche Nichte herein. Die Frau drohte mit der Polizei und legte auf. In Dietenheim scheiterte eine angebliche Enkelin bei einer 88-Jährigen. Der Seniorin war die Masche bekannt.

Auch in Ehingen und Ulm haben die Betrüger angerufen

In Ehingen ging ein Senior beinahe in die Falle einer Betrügerin. Sie wollte von ihm Geld für eine Wohnung. Er solle das Geld abheben. Ein Notar würde dann kommen und es abholen. Obwohl der Mann Zweifel an der Stimme hatte, ging er zur Bank und hob das Geld ab.

Glücklicherweise bestand er darauf, dass die Bekannte bei der Übergabe dabei sein soll. Deswegen kam es wohl nicht dazu. Später vergewisserte sich der Mann bei der „echten“ Bekannten. In Erbach ging eine 83-Jährige einem falschen Polizisten nicht auf den Leim, ebenso wenig wie in eine Frau aus Ulm.

In Illerrieden scheiterte ein falscher Cousin. Der forderte von einem 81-Jährigen Geld, Gold, Schmuck oder Münzen.

