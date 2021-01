Eine Joggerin fand am Montag zwei unterkühlte Jugendliche in der Nähe eines vereisten Waldwegs im Spitalwald bei Eislingen und verständigte den Rettungsdienst.

Nach der medizinischen Erstversorgung transportierte die Bergwacht Göppingen eine Patientin in der Gebirgstrage zum Bergrettungsfahrzeug, in dem sie zum Rettungswagen gebracht wurde, der am Eislinger Ortsrand wartete. Die zweite Patientin wurde imzum zweiten Rettungswagen gefahren.