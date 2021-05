Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Scania Gespann am Mittwoch in der Süßener Straße in Richtung Süßen. Als er am dortigen Kreisverkehr herausfuhr, kippte sein Anhänger um und blockierte die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung der Ladung und des Anhängers gestaltete sich nach Polizeiangaben aufwendig und es kam schweres Gerät zum Einsatz. Auf dem Anhänger befanden sich drei größere Schiffsmotoren. Die Bergungsmaßnahmen waren gegen 3 Uhr morgens abgeschlossen.

Grund für den Unfall dürfte zum einen die mangelhaft gesicherte Ladung gewesen sein und technische Mängel am Anhänger, den die Polizei beschlagnahmte. Er wird im Laufe des Donnerstags von einem Sachverständigen untersucht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.