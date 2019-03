Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Am Dienstag fuhr ein 22-Jähriger in Eislingen auf einen Opel. Der Fahrer war ohne Führerschein und mit Drogen am Steuer unterwegs.

Gegen 18.45 Uhr war ein 50-Jähriger in der Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe der Steinbeisstraße musste der Mann mit seinem Opel bremsen. Das bemerkte der nachfolgende Peugeot-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den Opel auf. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 22-Jährige unter Drogen steht. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der junge Fahrer keinen Führerschein hat. Ihn erwartet eine Anzeige. Die Sachschäden an den Fahrzeugen betragen jeweils etwa 3.000 Euro.