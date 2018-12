Unfall Beim Überqueren des Zebrastreifens schwer verletzt

Göppingen / swp

Mit schweren Verletzungen kam eine 64-Jährige am Dienstag nach einem Unfall in Göppingen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein BMW kurz vor 9 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Richtung Hohenstaufen. In der Nähe der Turnerstraße überquerte eine 64-jährige Fußgängerin die Fahrbahn und nutzte dafür den Zebrastreifen.

64-Jährige wird schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Der Autofahrer sah die Frau zu spät. Trotz Vollbremsung konnte der 58-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Frau wurde angefahren und stürzte in der Folge. Dabei trug sie schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das dreijährige Kind, welches die ältere Dame begleitet, überstand den Unfall ohne Blessuren. Der Schaden an dem Pkw blieb gering.