Göppingen / SWP

Eine 50-jährige Toyota-Fahrerin hat am Montagmorgen den Verkehr aus Richtung Schlat übersehen. Sie war gegen 7.42 Uhr aus dem Ulmenweg in Ursenwang auf die Landesstraße eingebogen. Eine 29-jährige Fordfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in der Klinik am Eichert behandelt werden, die 29-Jährige stationär. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 10 000 Euro.