Gingen an der Fils

Gingen an der Fils / swp

Unverletzt blieben die Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Gingen an der Fils. Eine Fahrerin war bei roter Ampel weitergefahren.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 29-Jährige gegen 8 Uhr die Hindenburgstraße entlang. An der Bahnhofstraße achtete sie nicht auf die Ampel. Trotz Rot fuhr die Frau weiter. Sie stieß mit dem Auto einer 54-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand der Beteiligten. Die Schäden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Die 29-Jährige sieht jetzt einer Anzeige entgegen.