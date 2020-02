Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Freitagnachmittag für einen Sachschaden an einem anderen Auto gesorgt hat. Laut Polizeibericht fuhr eine Frau gegen 14.50 Uhr mit ihrem Audi Q3 auf der Kreisstraße K 1431 in Richtung Hohenstadt. Dabei kam ihr das andere Fahrzeug in einer Kolonne entgegen, wobei es zu einem „Spiegelstreifer“ kam. Der Unfallbeteiligte hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen hellen Peugeot gehandelt haben, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07331) 937-0 an das Polizeirevier Geislingen zu wenden.