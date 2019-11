Der Maientag im Jahre 2019 war gut besucht, bunt beleuchtet und von Spaß geprägt. Doch für Polizisten ist das fünftägige Fest jedes Jahr aufs Neue eine Menge Arbeit. In diesem Jahr kam es zu einem Zwischenfall, über den am Dienstag, dem 26. November, verhandelt und geurteilt wurde.

Mit englischer Abkürzung „ACAB“ beleidigt

Ein zum Tatzeitpunkt 18-jähriger Göppinger beleidigte zwei Polizisten mit der englischen Abkürzung „ACAB“, dessen deutsche Bedeutung „Alle Polizisten sind Bastarde“ ist. Der Angeklagte gab offen zu Alkohol in nicht allzu geringen Mengen konsumiert zu haben und gestand die darin resultierende Tat. „Man lernt daraus, ich will es nicht wiederholen“ sagte er gegenüber Richter Dr. Hermann Steinle.

Wegen Drogen und Falschaussage vorbestraft

Bereits zwei Mal fand der junge Erwachsene seinen Weg in das Gerichtsgebäude. Im Jahre 2017 wurde er wegen vorsätzlichem und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln vor Gericht gestellt, im Jahre 2018 sagte er als Zeuge aus. Ein Bekannter soll ihn zuerst geohrfeigt und dann dazu gezwungen haben seinen Geldbeutel zu öffnen. Eine Summe von 30 Euro soll hierbei erbeutet worden sein. Hierbei machte sich der Angeklagte einer Falschaussage schuldig. Der inzwischen 19-Jährige zeigte sich einsichtig und sagte gegenüber dem Richter aus, er mache mittlerweile bis zu fünf Mal in der Woche Kampfsport und trinke Alkohol nur noch in unerheblichen Mengen. Auch seinen Realschulabschluss, der ihm bisher zwei Mal nicht geglückt sei, wolle er nachholen.

Urteil nach dem Jugendstrafrecht

Die Vertreterin der Jugendhilfe bei Strafverfahren des Göppinger Landratsamts Kottmann legte dies dem Angeklagten zu Gute: Die sportliche Betätigung mit Taekwondo und Boxen könnte ein neuer Beginn für ihn sein. Sie sprach die Empfehlung aus nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Auch der anwesende Staatsanwalt stimmte dem zu. Der junge Mann habe sich als geständig und einsichtig gezeigt, er schien wirklich daraus gelernt zu haben. Zwar sei er bereits zwei Mal strafrechtlich aufgefallen, dennoch solle man ihn nach dem Jugendstrafrecht verurteilen.

20 Stunden gemeinnützige Arbeit

Richter Steinle sprach das Urteil zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit aus. Zudem solle der Angeklagte bis Januar vier Bewerbungen für seine weitere berufliche oder schulische Laufbahn vorlegen. Der derzeit noch Arbeitslose zeigte sich einverstanden. Es werden keine weiteren Rechtsmittel eingelegt.