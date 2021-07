Der 37-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 16.30 Uhr von Pliensbach in Richtung Hattenhofen. Unerwartet stürzte ein kleinerer Baum um und traf den Mercedes. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Der Baum hatte wohl im nassen Boden den Halt verloren und kippte um, teilt die Polizei am Freitag mit. An dem Mercedes entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Feuerwehr rückte an und beseitigte den Baum.