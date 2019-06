In Göppingen und Eislingen haben Unbekannte Sachschäden an mehreren Gebäuden verursacht. Die Polizei fahndet jetzt nach den Tätern.

Diebe sind Ziel zweier Hütten in Göppingen

Gescheitert sind Unbekannte, die in der Nacht zum Montag versucht hatten eine Hütte in der Jebenhäuser Straße aufzubrechen. Das berichtet die Polizei.

In der Bahnhofstraße hatten Einbrecher die Tür einer anderen Bauhütte beschädigt. Sie gelangten ins Innere und stahlen einen Heizstrahler, den sie allerdings kurze Zeit später auf der Straße liegen ließen.

Randalierer zerstört Fenster in Eislingen

Am Dienstagmorgen warf jemand gegen 3 Uhr einen Stein gegen ein Lokal in der Schulstraße in Eislingen. Der durchschlug ein Fenster, wodurch Sachschaden entstand.