Mit gar nicht lustigen Maischerzen wurde die Polizei in Kuchen und Jebenhausen in der Nacht zum Mittwoch konfrontiert.

Wie in den vergangenen Jahren lösten die „Streiche“ in der Nacht zum 1. Mai eine Vielzahl von Polizeieinsätzen aus. So wurde nach Angaben der Polizei als üblicher Unfug Rasierschaum versprüht oder Toilettenpapier verteilt.

Manche Aktion verursachten jedoch Gefahren, die ein Einschreiten der Polizei erforderlich machten. So wurden Schachtdeckel aus der Fahrbahn gehoben und Baustellenabsperrungen abgebaut oder verschoben. In Kuchen, Kreuzung Friedrichstraße/Filsstraße, wurde dabei eine Baugrube von zwei Meter Tiefe offengelegt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, haben Unbekannte Absperrungs-Elemente von der Baugrube quer über die Straße versetzt und damit die Durchfahrt versperrt.

Ebenfalls in Kuchen riefen Anwohner die Polizei, als sie feststellten, dass drei Jugendliche die Bushaltestelle in der Filsstraße mit blauer Farbe besprühten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Übeltäter ermittelt und auf dem Feuerwehrhock kontrolliert werden. Sie müssen nun die Farbe entfernen.

Durch die Polizeistreifen wurden verstärkt Jugendgruppen kontrolliert. Dabei wurden in verschiedenen Fällen Tabakwaren und Alkoholika beschlagnahmt.

Spur der Verwüstung

In Jebenhausen zog eine Gruppe Jugendlicher durch das Dorf und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Auf dem Basketballplatz der Blumhardschule wurden Bierflaschen zerschlagen. Im Mittelfeldweg wurden die Warnbaken einer Baustelle, sowie die Dixi-Toilette für die Arbeiter umgeworfen. Die Polizeistreifen entdeckten eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen. Beim Anblick der Polizei ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Einige wurden aber gestellt und kontrolliert.