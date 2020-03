Zeitgleich mit dem Prozessbeginn am Landgericht Ulm hat das große Schweigen begonnen. Was die Arbeit der 3. Großen Strafkammer nicht eben einfacher macht, wenn es darum geht, die Umstände und Verantwortlichen einer wüsten Schlägerei auszumachen, die sich am 16. Juli vergangenen Jahres am helllichten Nachmittag in Eislingen abgespielt hat. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 22, 26 und 30 Jahren, denen vorgeworfen wird, eine rivalisierende Gruppe überfallen und mit Baseballschlägern, Stahlketten und Stichwaffen übel zugerichtet zu haben.

Die Schulter gebrochen

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Ulm sollen die Angeklagten gemeinsam mit weiteren, juristisch gesondert verfolgten Beteiligten auf dem Rewe-Parkplatz in Eislingen ein Auto zum Halten gezwungen haben, in dem die späteren Opfer saßen. Zunächst sei mit den Schlagwerkzeugen das Fahrzeug demoliert worden. Anschließend habe man sich prügelnderweise der Insassen angenommen, die sich dabei Platzwunden und Prellungen zuzogen. Darüber hinaus soll einem Mann die Schulter gebrochen und einem anderen in den Oberschenkel gestochen worden sein.

Gruppen aus dem Rocker-Umfeld

Über das Motiv und die Hintergründe ranken sich bislang eher mehr oder weniger berechtigte Vermutungen der Ermittler, als harte Fakten. Im Raum steht, dass es sich bei dem Vorfall um eine Art Machtdemonstration im Spannungsfeld zweier rivalisierender Gruppen aus dem Rocker-Umfeld gehandelt haben könnte. Dafür spricht die Verschwiegenheit der Prozessbeteiligten. Lediglich einer der Angeklagten hat sich zur Sache geäußert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aus Sorge um eventuelle Repressalien.

Das Gesetz des Schweigens

Möglicherweise an einen Schweigekodex gebunden, machten nicht einmal die Opfer im Zeugenstand Angaben. „Sie wissen, worum es geht?“, fragte der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter jenen Zeugen, der einen Schulterbruch davongetragen hatte. „Nein“, erwiderte er. „Ich weiß nicht, worum es geht.“ Er könne sich einzig daran erinnern, dass er „schwarz gesehen“ habe und im Krankenhaus wieder aufgewacht sei.

Auch ein weiterer Zeuge hielt sich bedeckt: „Ich sage nichts.“ Genauso wie das andere Opfer weigerte er sich die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, damit sie das Gericht hinsichtlich der Verletzungen befragen könnte. Auch schlugen beide das Gesprächsangebot zu Gute eines der Angeklagten aus. Eine Offerte, die zumindest das dritte Opfer, der Besitzer des demolierten Autos, annahm. Zur Sache schwieg aber auch er sich aus.

Verteidigung plädiert auf mildernde Umstände

Immerhin hat der Täter-Opfer-Ausgleich funktioniert, sagte der als Mediator eingesetzte Sozialpädagoge über den Dialog in einer Sitzungspause. Man habe sich ausgesprochen, sich entschuldigt und sich die Hand gegeben. „Das war sehr glaubhaft und authentisch“, wertete der Beobachter die gezeigte Reue und das Angebot, eine Entschädigung zu bezahlen.

Für das Strafverfahren vor dem Landgericht Ulm sind insgesamt neun Verhandlungstage vorgesehen. Im Zuge der Beweisaufnahme sollen 18 Zeugen gehört werden. Parallel läuft auch eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Göppingen, um ein direktes Aufeinandertreffen der verfeindeten Gruppen zu vermeiden.