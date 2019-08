Ein Mann aus dem Kreis Göppingen verletzte sich bei einem Badeunfall in Konstanz schwer. Er wurde mit Stauchungen an der Wirbelsäule in eine Klinik gebracht.

Bei einem Badeunfall im Strandbad Eichhorn in Konstanz am Dienstag ist ein Mann aus dem Kreis Göppingen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, machte der 51-Jährige Saltos von einem Badeponton ins Wasser. Bei einem Versuch misslang der Salto: Er schlug mit dem Hinterkopf an der Kante des Pontons an und stürzte ins Wasser.

Erste Hilfe Leben Retten: Das ist bei Badeunfällen zu beachten Nach den Badeunfällen der vergangenen Tagen haben wir mit Notfallsanitäter Andreas Cavallini gesprochen. Er erklärt, wie jeder im Ernstfall Leben retten kann.

Ein Zeuge, der den Vorgang beobachtet hatte, zog den verletzten Mann sofort aus dem Wasser und alarmierte die Rettungskräfte. Nachdem diese den Verletzten an Land gebracht hatten, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Singen gebracht und dort mit Stauchungen an der Wirbelsäule stationär aufgenommen.

